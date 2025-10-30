Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.10.2025 | 14:40

Ætlar ekki í 1. deildina með Vestra

Anton Kralj fagnar bikarmeistaratitlinum með Vestra.
Anton Kralj fagnar bikarmeistaratitlinum með Vestra. mbl.is/Birta Margrét

Sænski knattspyrnumaðurinn Anton Kralj er á förum frá Vestra en hann lék með liðinu á tímabilinu sem var að líða.

Kralj kom til Vestra frá Hammarby í Svíþjóð fyrir tímabilið og gat ekki komið í veg fyrir að Vestri félli úr Bestu deildinni en liðið varð þó bikarmeistari.

„Félagið vildi líklega halda mér en íslenska 1. deildin er ekki spennandi. Þá er fjárhagsstaða félagsins ekki eins góð eftir fallið,“ sagði Kralj við Fotbolldirekt í heimalandinu.

Kralj, sem er bakvörður, lék 27 leiki í deild og bikar með Vestra á tímabilinu og skoraði eitt mark.

mbl.is
Fleira áhugavert
Verðbólgan kom á óvart: Ólíklegra að vextir lækki Þorbjörg liggur undir feldi Þekkir ekki til þess að vagnar hafi verið vanbúnir Reynt að lokka lækna aftur heim
Fleira áhugavert
Fjármálastjóri Landsbankans svarar gagnrýni Myndskeið: Bílstjóri og hjólreiðamaður í átökum „Enginn að fara að kaupa 120 til 150 milljóna íbúð“ Fjallatæki notuð innanbæjar í snjónum í gær