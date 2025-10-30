Ætlar ekki í 1. deildina með Vestra

Sænski knattspyrnumaðurinn Anton Kralj er á förum frá Vestra en hann lék með liðinu á tímabilinu sem var að líða.
Kralj kom til Vestra frá Hammarby í Svíþjóð fyrir tímabilið og gat ekki komið í veg fyrir að Vestri félli úr Bestu deildinni en liðið varð þó bikarmeistari.
„Félagið vildi líklega halda mér en íslenska 1. deildin er ekki spennandi. Þá er fjárhagsstaða félagsins ekki eins góð eftir fallið,“ sagði Kralj við Fotbolldirekt í heimalandinu.
Kralj, sem er bakvörður, lék 27 leiki í deild og bikar með Vestra á tímabilinu og skoraði eitt mark.