Engar konur eftir í stjórn

Málfríður Erna Sigurðardóttir og Erna Erlendsdóttir hafa sagt sig úr stjórn knattspyrnudeildar Vals.
Fótbolti.net greinir frá því að Málfríður Erna og Erna, sem voru kosnar í stjórn á síðasta ári, hafi verið ósáttar við hlutverk sín og skort á upplýsingagjöf.
Samkvæmt heimasíðu Vals eru Baldur Þórólfsson og Hilmar Þorsteinn Hilmarsson, sem báðir voru varamenn, komnir inn í stjórnina í stað Málfríðar Ernu og Ernu.
Þar með er engin kona sitjandi í núverandi stjórn knattspyrnudeildar Vals, sem hefur sætt töluverðri gagnrýni að undanförnu vegna þess hvernig staðið var að brottför leikmannsins Sigurðar Egils Lárussonar og þjálfarans Srdjan Tufegdzic.
Stjórnina skipa nú:
Björn Steinar Jónsson - Formaður Vals
Styrmir Þór Bragason - Varaformaður og formaður meistaraflokksráðs kvenna
Breki Logason - Formaður meistaraflokksráðs karla
Kristinn Ingi Lárusson - Meðstjórnandi
Ólafur Thors - Meðstjórnandi
Baldur Þórólfsson - Meðstjórnandi
Hilmar Þorsteinn Hilmarsson - Meðstjórnandi