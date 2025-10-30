Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.10.2025 | 16:46

Engar konur eftir í stjórn

Málfríður Erna Sigurðardóttir var sigursæl sem leikmaður Vals.
Málfríður Erna Sigurðardóttir var sigursæl sem leikmaður Vals. mbl.is/Hari

Málfríður Erna Sigurðardóttir og Erna Erlendsdóttir hafa sagt sig úr stjórn knattspyrnudeildar Vals.

Fótbolti.net greinir frá því að Málfríður Erna og Erna, sem voru kosnar í stjórn á síðasta ári, hafi verið ósáttar við hlutverk sín og skort á upplýsingagjöf.

Samkvæmt heimasíðu Vals eru Baldur Þórólfsson og Hilmar Þorsteinn Hilmarsson, sem báðir voru varamenn, komnir inn í stjórnina í stað Málfríðar Ernu og Ernu.

Stjórnin sætt gagnrýni

Þar með er engin kona sitjandi í núverandi stjórn knattspyrnudeildar Vals, sem hefur sætt töluverðri gagnrýni að undanförnu vegna þess hvernig staðið var að brottför leikmannsins Sigurðar Egils Lárussonar og þjálfarans Srdjan Tufegdzic.

Stjórnina skipa nú:

Björn Steinar Jónsson - Formaður Vals
Styrmir Þór Bragason - Varaformaður og formaður meistaraflokksráðs kvenna
Breki Logason - Formaður meistaraflokksráðs karla
Kristinn Ingi Lárusson - Meðstjórnandi
Ólafur Thors - Meðstjórnandi
Baldur Þórólfsson - Meðstjórnandi
Hilmar Þorsteinn Hilmarsson - Meðstjórnandi

