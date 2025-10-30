Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 30.10.2025 | 12:00

Furðuleg umræða um KR

Leikmenn KR fagna með stuðningsmönnum eftir leik á Ísafirði og …
Leikmenn KR fagna með stuðningsmönnum eftir leik á Ísafirði og það er í góðu lagi. Ljósmynd/Halldór Sveinbjörnsson
Jóhann Ingi Hafþórsson
Ég hef orðið var við furðulega umræðu á veraldarvefnum þar sem stuðningsmenn, leikmenn og þjálfarar KR hafa verið gagnrýndir fyrir að fagna því vel að liðið hélt sæti sínu í Bestu deildinni.

KR bjargaði sér að lokum með því að vinna ÍBV og Vestra í tveimur síðustu leikjunum, þegar ekkert mátti fara úrskeiðis. Í leikslok fögnuðu leikmenn með stuðningsmönnum sínum sem höfðu lagt í langt ferðalag á Ísafjörð.

Í kjölfarið rakst ég á fleiri en eina athugasemd þar sem fagnaðarlætin voru gagnrýnd. Enginn tengdur KR ætti að fagna þeim ómerkilega árangri að rétt ná að halda sér í efstu deild. Að mínu mati er slík gagnrýni af og frá.

