Furðuleg umræða um KR

Ég hef orðið var við furðulega umræðu á veraldarvefnum þar sem stuðningsmenn, leikmenn og þjálfarar KR hafa verið gagnrýndir fyrir að fagna því vel að liðið hélt sæti sínu í Bestu deildinni.
KR bjargaði sér að lokum með því að vinna ÍBV og Vestra í tveimur síðustu leikjunum, þegar ekkert mátti fara úrskeiðis. Í leikslok fögnuðu leikmenn með stuðningsmönnum sínum sem höfðu lagt í langt ferðalag á Ísafjörð.
Í kjölfarið rakst ég á fleiri en eina athugasemd þar sem fagnaðarlætin voru gagnrýnd. Enginn tengdur KR ætti að fagna þeim ómerkilega árangri að rétt ná að halda sér í efstu deild. Að mínu mati er slík gagnrýni af og frá.
