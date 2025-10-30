Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.10.2025 | 10:40

Lykilmaður yfirgefur Skagamenn

Marko Vardic hefur leikið sinn síðasta leik með ÍA.
Marko Vardic hefur leikið sinn síðasta leik með ÍA. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

Slóvenski knattspyrnumaðurinn Marko Vardic leikur ekki áfram með ÍA en hann hefur verið í herbúðum Skagamanna undanfarin tvö tímabil og verið í stóru hlutverki.

Hinn þrítugi Vardic spilaði 25 leiki í Bestu deildinni á leiktíðinni og skoraði í þeim eitt mark. Hann hefur alls leikið 46 leiki í efstu deild á Íslandi og skorað í þeim þrjú mörk.

Hann spilaði fyrst með Grindavík árið 2023 og skoraði þá þrjú mörk í 21 leik í 1. deildinni, áður en hann skipti yfir til ÍA.

Knattspyrnufélagið ÍA þakkar Marko fyrir framúrskarandi framlag til félagsins og óskar honum velfarnaðar í framtíðinni,” segir m.a. í yfirlýsingu sem félagið sendi frá sér í dag.

