Lykilmaður yfirgefur Skagamenn

Slóvenski knattspyrnumaðurinn Marko Vardic leikur ekki áfram með ÍA en hann hefur verið í herbúðum Skagamanna undanfarin tvö tímabil og verið í stóru hlutverki.
Hinn þrítugi Vardic spilaði 25 leiki í Bestu deildinni á leiktíðinni og skoraði í þeim eitt mark. Hann hefur alls leikið 46 leiki í efstu deild á Íslandi og skorað í þeim þrjú mörk.
Hann spilaði fyrst með Grindavík árið 2023 og skoraði þá þrjú mörk í 21 leik í 1. deildinni, áður en hann skipti yfir til ÍA.
„Knattspyrnufélagið ÍA þakkar Marko fyrir framúrskarandi framlag til félagsins og óskar honum velfarnaðar í framtíðinni,” segir m.a. í yfirlýsingu sem félagið sendi frá sér í dag.