„Misstum aldrei trúna“

Hrannar Snær Magnússon var besti leikmaður Bestu deildarinnar árið 2025 …
Hrannar Snær Magnússon var besti leikmaður Bestu deildarinnar árið 2025 að mati Morgunblaðsins. mbl.is/Ólafur Árdal
Bjarni Helgason
Þetta var fyrst og fremst mjög lærdómsríkt tímabil,“ sagði hinn 23 ára gamli Hrannar Snær Magnússon, besti leikmaður Bestu deildarinnar í fótbolta samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.

„Ég vissi ekki alveg hverju ég átti von á fyrir tímabilið enda aldrei spilað í efstu deild áður. Það er mikill munur á efstu deild og 1. deildinni enda ertu að spila á móti bestu liðunum og bestu leikmönnum landsins í hverri einustu umferð. Ég og allir í liðinu vorum þokkalega fljótir að aðlagast efstu deild fannst mér og við sýndum strax góða takta á undirbúningstímabilinu.

Spilamennskan á undirbúningstímabilinu gaf okkur gott sjálfstraust fyrir það sem koma skyldi. Við sáum það mjög fljótlega að við áttum erindi í efstu deild þar sem við höfðum í fullu tré við sterkustu liðin strax í byrjun. Að einhverju leyti kom það mér á óvart hversu góð sum liðin voru en mér fannst við standa okkur mjög vel og við gáfum öllum liðum deildarinnar erfiða leiki,“ sagði Hrannar Snær.

