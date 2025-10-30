Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 30.10.2025 | 12:20

Ólafsfirðingurinn bestur í Bestu deildinni

Hrannar Snær Magnússon fagnar marki sínu í 26. umferðinni gegn …
Hrannar Snær Magnússon fagnar marki sínu í 26. umferðinni gegn Vestra en hann gerði sér lítið fyrir og skoraði 12 mörk í deildinni í sumar. Morgunblaðið/Ólafur Árdal
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Hrannar Snær Magnússon, vinstri kantmaður Aftureldingar, var besti leikmaður Bestu deildar karla í fótbolta keppnistímabilið 2025 samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.

Hrannar, sem er 24 ára gamall Ólafsfirðingur, lék í efstu deild í fyrsta skipti á ferlinum og óhætt er að segja að hann hafi slegið rækilega í gegn.

Hann bar af í liði nýliðanna úr Mosfellsbæ og þrátt fyrir erfitt gengi liðsins seinni hluta tímabilsins stóð Hrannar upp úr allan tímann. Hann átti jafnt og gott ár í deildinni þar sem hann varð langmarkahæstur Aftureldingarmanna með 12 mörk og safnaði saman M-um jafnt og þétt frá upphafi til enda tímabilsins.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Segjast sjá umræðuna og gera kröfur til Strætó Fjallatæki notuð innanbæjar í snjónum í gær Ýmislegt jákvætt í pakkanum Fjármálastjóri Landsbankans svarar gagnrýni
Fleira áhugavert
Fyrirskipar tilraunir með kjarnorkuvopn Allt að 170% hækkun fyrir einstæða foreldra Enn tafir á dreifingu „Enginn að fara að kaupa 120 til 150 milljóna íbúð“