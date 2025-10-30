Ólafsfirðingurinn bestur í Bestu deildinni

Hrannar Snær Magnússon, vinstri kantmaður Aftureldingar, var besti leikmaður Bestu deildar karla í fótbolta keppnistímabilið 2025 samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.
Hrannar, sem er 24 ára gamall Ólafsfirðingur, lék í efstu deild í fyrsta skipti á ferlinum og óhætt er að segja að hann hafi slegið rækilega í gegn.
Hann bar af í liði nýliðanna úr Mosfellsbæ og þrátt fyrir erfitt gengi liðsins seinni hluta tímabilsins stóð Hrannar upp úr allan tímann. Hann átti jafnt og gott ár í deildinni þar sem hann varð langmarkahæstur Aftureldingarmanna með 12 mörk og safnaði saman M-um jafnt og þétt frá upphafi til enda tímabilsins.
