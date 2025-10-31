Á förum frá Akureyringum

Knattspyrnumaðurinn Dagur Ingi Valsson verður ekki áfram í herbúðum KA á Akureyri.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Dagur, sem er 26 ára gamall, hefur leikið með Akureyringum frá árinu 2024.
Dagur Ingi kom við sögu í 20 leikjum með KA á tímabilinu í Bestu deildinni og skoraði í þeim eitt mark.
Hann er uppalinn á Fáskrúðsfirði og lék þar með Leikni en gekk til liðs við Keflavík árið 2019 og lék með liðinu í fimm tímabil áður en hann snéri aftur norður. Alls á hann að baki 83 leiki í efstu deild og níu mörk.