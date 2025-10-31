Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.10.2025 | 9:05 | Uppfært 9:21

Á förum frá Akureyringum

Dagur Ingi Valsson.
Dagur Ingi Valsson. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Knattspyrnumaðurinn Dagur Ingi Valsson verður ekki áfram í herbúðum KA á Akureyri.

Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Dagur, sem er 26 ára gamall, hefur leikið með Akureyringum frá árinu 2024.

Dagur Ingi kom við sögu í 20 leikjum með KA á tímabilinu í Bestu deildinni og skoraði í þeim eitt mark.

Hann er uppalinn á Fáskrúðsfirði og lék þar með Leikni en gekk til liðs við Keflavík árið 2019 og lék með liðinu í fimm tímabil áður en hann snéri aftur norður. Alls á hann að baki 83 leiki í efstu deild og níu mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ríkislögreglustjóri þarf að taka til í rekstrinum Segir reglur brotnar af ásetningi Gerðu allt til að hjálpa og héldu svo í 30 daga túr „Annað er bara alveg út úr kú“
Fleira áhugavert
Leggjast undir feld Fyrrverandi ráðherrar tjá sig: Skýrslan hneyksli Með áhyggjur af mikilli hálku: Yfir 20 slasast Kínverjar geta stoppað strætó í Ósló