Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.10.2025 | 14:08

Eftirsóttur Gísli samdi á Akranesi

Gísli Eyjólfsson leikur með ÍA næstu þrjú árin.
Gísli Eyjólfsson leikur með ÍA næstu þrjú árin. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Knattspyrnumaðurinn Gísli Eyjólfsson hefur skrifað undir samning við ÍA á Akranesi.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Gísli, sem er 31 árs gamall, skrifaði undir þriggja ára samning við Skagamenn.

Hann gengur formlega til liðs við félagið þegar tímabilinu lýkur í Svíþjóð um miðjan nóvember en hann er samningsbundinn Halmstad þar í landi.

Gísli er uppalinn hjá Breiðabliki og var í lykilhlutverki hjá liðinu þegar liðið varð Íslandsmeistari í annað sinn í sögu félagsins árið 2022.

Alls á hann að baki 159 leiki í efstu deild þar sem hann hefur skorað 31 mark. Þá á hann að baki fjóra A-landsleiki fyrir Ísland. 

