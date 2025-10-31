Eftirsóttur Gísli samdi á Akranesi

Knattspyrnumaðurinn Gísli Eyjólfsson hefur skrifað undir samning við ÍA á Akranesi.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Gísli, sem er 31 árs gamall, skrifaði undir þriggja ára samning við Skagamenn.
Hann gengur formlega til liðs við félagið þegar tímabilinu lýkur í Svíþjóð um miðjan nóvember en hann er samningsbundinn Halmstad þar í landi.
Gísli er uppalinn hjá Breiðabliki og var í lykilhlutverki hjá liðinu þegar liðið varð Íslandsmeistari í annað sinn í sögu félagsins árið 2022.
Alls á hann að baki 159 leiki í efstu deild þar sem hann hefur skorað 31 mark. Þá á hann að baki fjóra A-landsleiki fyrir Ísland.