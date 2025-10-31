Gylfi ræddi framtíð sína í landsliðinu

Gylfi Þór Sigurðsson vonast til þess að snúa aftur í íslenska karlandsliðið í fótbolta.
Gylfi, sem er 36 ára gamall, lék síðast með landsliðinu í október á síðasta ári þegar hann kom inn á sem varamaður gegn Wales í 2:2-jafntefli í Þjóðadeldinni á Laugardalsvelli.
Miðjumaðurinn er markahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi með 27 mörk í 83 leikjum en hann átti frábært tímabil með Íslandsmeisturum Víkings úr Reykjavík.
Hann hefur hins vegar ekki verið valinn í landsliðið síðan Arnar Gunnlaugsson tók við þjálfun liðsins í janúar á þessu ári.
„Landsliðið er alltaf ofarlega í huga manns og þannig verður það alltaf á meðan maður er ennþá að spila,“ sagði Gylfi í samtali við mbl.is.
„Maður vill allta spila fyrir landsliðið og það er alltaf markmiðið. Ég bíð bara rólegur og við sjáum hvað verður,“ sagði Gylfa meðal annars þegar hann var spurður að því hvort hann sæi fram á að spila með landsliðinu í komandi framtíð.
