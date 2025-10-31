Ísland í þriðja flokki

Ísland verður í þriðja styrkleikaflokki A-deildar á þriðjudaginn þegar dregið verður í riðla fyrir undankeppni heimsmeistaramóts kvenna í fótbolta.
Íslenska liðið tryggði sér það með sigrunum á Norður-Írlandi á dögunum en ósigur í því einvígi hefði þýtt að liðið hefði dottið niður í efsta styrkleikaflokk B-deildar. Sextán bestu þjóðir Evrópu leika í A-deildinni og Ísland er metið í 11. sæti af þessum sextán þjóðum.
Leikið er í fjögurra liða riðlum, með sama fyrirkomulagi og í Þjóðadeildinni, þar sem sigurliðið kemst beint á HM 2027 en liðin í öðru, þriðja og fjórða sæti fara í umspil með liðum úr B- og C-deildunum þar sem sjö sæti á HM verða í boði og auk þess eitt sæti í umspili milli heimsálfa.
Eftir því sem liðin verða ofar í riðlum A-deildar fá þau mótherja neðar úr hinum deildunum í fyrstu umferð umspilsins.
Ísland mætir einni þjóð úr hverjum hinna þriggja styrkleikaflokkanna í A-deildinni en flokkarnir eru þannig skipaðir:
1: Frakkland, Þýskaland, Spánn, Svíþjóð
2: Holland, England, Ítalía, Noregur
3: Danmörk, Austurrík, Ísland, Pólland
4: Slóvenía, Serbía, Úkraína, Írland
1: Belgía, Portúgal, Wales, Sviss
2: Skotland, Tékkland, Finnland, Norður-Írland
3: Albanía, Tyrkland, Slóvakía, Ísrael
4: Lúxemborg, Malta, Svartfjallaland, Lettland
1: Bosnía, Ungverjaland, Rúmenía, Hvíta-Rússland, Króatía, Grikkland
2: Kýpur, Kósovó, Aserbaísjan, Færeyjar, Kasakstan, Eistland
3: Litháen, Armenía, Búlgaría, Moldóva, Norður-Írland, Georgía
4: Andorra, Liechtenstein, Gíbraltar