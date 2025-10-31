Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.10.2025 | 14:30

Óskar fljótur að finna sér nýja vinnu

Óskar Smári Haraldsson hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar í fótbolta.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Óskar Smári lét af störfum sem þjálfari kvennaliðs Fram á dögunum. Hann hefur verið með liðið undanfarin fjögur ár með góðum árangri. Liðið fór upp um tvær deildir undir hans stjórn og hélt sæti sínu í Bestu deildinni í ár en Fram hafði áður ekki leikið í efstu deild í 37 ár.

Óskar stýrði áður liði Tindastóls í efstu deild kvenna árið 2021.

Hann tekur við Stjörnuliðinu af Jóhannesi Karli Sigursteinssyni sem lét af störfum sem þjálfari liðsins eftir tímabilið.

Óskar Smári þekkir vel til í Garðabænum eftir að hafa þjálfað í barna- og unglingastarfi félagsins frá 2018 til ársins 2020.

