Óskar fljótur að finna sér nýja vinnu

Óskar Smári Haraldsson hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar í fótbolta.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Óskar Smári lét af störfum sem þjálfari kvennaliðs Fram á dögunum. Hann hefur verið með liðið undanfarin fjögur ár með góðum árangri. Liðið fór upp um tvær deildir undir hans stjórn og hélt sæti sínu í Bestu deildinni í ár en Fram hafði áður ekki leikið í efstu deild í 37 ár.
Óskar stýrði áður liði Tindastóls í efstu deild kvenna árið 2021.
Hann tekur við Stjörnuliðinu af Jóhannesi Karli Sigursteinssyni sem lét af störfum sem þjálfari liðsins eftir tímabilið.
Óskar Smári þekkir vel til í Garðabænum eftir að hafa þjálfað í barna- og unglingastarfi félagsins frá 2018 til ársins 2020.