Valsmenn ráða ráðgjafa

Gareth Owen hefur verið ráðinn tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Vals.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum en hann hefur verið í þjálfarateymi karlaliðs Fram undanfarin tvö keppnistímabil. Hann hefur einnig þjálfað hjá Gróttu hér á landi.
„Sem tæknilegur ráðgjafi Vals er Gareth fyrst og fremst ætlað að leiða langtímastefnu knattspyrnudeildar og innleiðingu á henni,“ segir meðal annars í yfirlýsingu Vals.
„Líkt og fram hefur komið hefur verið vinna í gangi með sænska ráðgjafarfyrirtækinu GoalUnit þar sem horft er til framtíðar og verður eitt af fyrstu verkum nýs tæknilegs ráðgjafa að kynna þá framtíðarsýn fyrir félagsfólki,“ segir enn fremur í yfirlýsingunni.