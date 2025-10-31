Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.10.2025 | 12:23

Valsmenn ráða ráðgjafa

Gareth Owen.
Gareth Owen. Ljósmynd/Valur

Gareth Owen hefur verið ráðinn tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Vals.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum en hann hefur verið í þjálfarateymi karlaliðs Fram undanfarin tvö keppnistímabil. Hann hefur einnig þjálfað hjá Gróttu hér á landi.

Sem tæknilegur ráðgjafi Vals er Gareth fyrst og fremst ætlað að leiða langtímastefnu knattspyrnudeildar og innleiðingu á henni,“ segir meðal annars í yfirlýsingu Vals.

„Líkt og fram hefur komið hefur verið vinna í gangi með sænska ráðgjafarfyrirtækinu GoalUnit þar sem horft er til framtíðar og verður eitt af fyrstu verkum nýs tæknilegs ráðgjafa að kynna þá framtíðarsýn fyrir félagsfólki,“ segir enn fremur í yfirlýsingunni.

mbl.is
