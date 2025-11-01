Hefur ekki heyrt í Arnari Gunnlaugssyni

Knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason hefur svo sannarlega skotist hratt upp á stjörnuhimininn en hann er samningsbundinn Danmerkurmeisturum FC Köbenhavn í Kaupmannahöfn.
Framherjinn, sem er einungis 17 ára gamall, gekk til liðs við danska félagið síðasta sumar og lék sinn fyrsta leik fyrir félagið gegn Silkeborg á útivelli 17. október þegar hann kom inn á sem varamaður í hálfleik. Leiknum lauk með sigri Silkeborgar, 3:1, en Viktor lagði upp mark Köbenhavn í leiknum.
Fjórum dögum síðar skrifaði hann sig svo í sögubækurnar þegar hann varð yngsti Íslendingurinn til þess að skora í Meistaradeildinni en það gerði hann í 4:2-tapi gegn Borussia Dortmund á Parken í Kaupmannahöfn eftir að hafa komið inn á sem varamaður á 75. mínútu. Hann er jafnframt þriðji yngsti markaskorarinn í sögu keppninnar en hann var 17 ára og 113 daga gamall þegar hann skallaði boltann í netið gegn Dortmund.
„Síðustu dagar hafa verið mjög skemmtilegir,“ sagði Viktor Bjarki í samtali við Morgunblaðið.
Hefur Viktor heyrt í landsliðsþjálfaranum Arnari Gunnlaugssyni eftir frammistöðuna síðustu vikur?
„Nei, ég hef ekki heyrt í honum,“ sagði Viktor og hló. „Það er draumur hjá öllum fótboltakrökkum að spila fyrir landsliðið sitt og það er ekkert öðruvísi hjá mér. Vonandi fæ ég tækifæri til þess einn daginn en til þess þarf ég að standa mig vel með mínu félagsliði. Í fullri hreinskilni þá er ég lítið að spá í landsliðið eins og staðan er í dag, ég vil bara standa mig vel fyrir FCK og þá, vonandi, fær maður landsliðskallið einn daginn,“ bætti Viktor Bjarki við í samtali við Morgunblaðið.
Ítarlegt viðtal við Viktor Bjarka má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.