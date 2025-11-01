Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.11.2025 | 11:44

Kjartan hættur hjá FH

Kjartan Henry Finnbogason
Kjartan Henry Finnbogason mbl.is/Ólafur Árdal

Kjartan Henry Finnbogason hefur yfirgefið FH en hann hefur verið aðstoðarþjálfari FH-inga undanfarin tvö tímabil.

Heimir Guðjónsson hætti með FH eftir nýliðið tímabil og var ráðinn aðalþjálfari Fylkis og nú er Kjartan einnig farinn frá Hafnarfjarðarfélaginu. Kjartan kom til FH sem leikmaður árið 2023 og gerðist síðan aðstoðarþjálfari ári síðar.

Hinn 39 ára gamli Kjartan lék lengi sem atvinnumaður erlendis, í Skotlandi, Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Ungverjalandi og mest með KR hér á landi.

Hann lék 157 leiki í efstu deild hér á landi og skoraði í þeim 60 mörk.

mbl.is
