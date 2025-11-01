Pablo og Óskar Örn í Hauka

Knattspyrnudeild Hauka hefur ráðið þá Óskar Örn Hauksson og Pablo Punyed til starfa. Þeir voru báðir síðast hjá Víkingi úr Reykjavík. Pablo verður spilandi aðstoðarþjálfari Hauka og Óskar Örn styrktarþjálfari.
Pablo, sem er 35 ára, gekk í raðir Víkings árið 2021 og vann þrjá Íslandsmeistaratitla og þrjá bikarmeistaratitla. Hann kom við sögu í fimm leikjum Víkings á tímabilinu, þar sem hann var að jafna sig eftir krossbandsslit.
Pablo hefur leikið 237 leiki í efstu deild með Fylki, KR, ÍBV og Víkingi. Í þeim hefur hann skorað 22 mörk.
Óskar, sem er 41 árs, er leikahæsti leikmaður efstu deildar Íslands frá upphafi með 382 leiki en hann lék með Víkingi, Stjörnunni, Grindavík og KR. Hann var einn allra besti leikmaður efstu deildar á árunum 2007 til 2021 með KR og er bæði leikja- og markahæsti leikmaður félagsins í efstu deild. Hann lék síðast með Víkingi tímabilið 2024.
Haukar enduðu í sjöunda sæti 2. deildarinnar á síðustu leiktíð og spila því áfram í þriðju efstu deild. Guðjón Pétur Lýðsson var ráðinn þjálfari liðsins á dögunum.