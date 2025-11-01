Tommy Nielsen ráðinn þjálfari Reynis

Tommy Nielsen hefur verið ráðinn þjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu hjá Knattspyrnufélaginu Reyni Sandgerði fyrir næsta leiktímabil. Skrifað var undir samning við Tommy í Reynisheimilinu í Sandgerði í dag.
„Við fórum nýja leið í ár og auglýstum eftir aðalþjálfara til stýra liðinu á komandi tímabili. Við fengum rúmlega 20 umsóknir sem kom skemmtilega á óvart og voru nokkrar mjög góðar. Stjórnin var þó sammála um að bjóða Tommy verkefnið. Við erum mjög ánægð með ráðninguna og hlökkum til samstarfsins,“ var haft eftir Hannesi Jóni Jónssyni, nýkjörnum formanni knattspyrnudeildar Reynis í yfirlýsingu félagsins.
Tommy Nielsen hefur mikla reynslu í knattspyrnuheiminum bæði sem leikmaður og þjálfari. Hann lék meðal annars með AGF í Danmörku áður en hann kom til Íslands þar sem hann spilaði lengst af með FH og Fjallabyggð. Tommy hefur einnig sinnt þjálfun síðustu ár m.a. hjá FH í fjögur ár, Þrótti, Víði og Grindavík.
Arnór Siggeirsson sem spilaði með liðinu síðastliðið sumar skrifaði einnig undir samning sem aðstoðarþjálfari og leikmaður fyrir komandi tímabil. Þá skrifuðu leikmennirnir Valur Magnússon og Alex Reynisson undir samninga en báðir léku þeir með félaginu á síðasta tímabili.