Hermann ráðinn þjálfari Vals

Stjórn Knattspyrnudeildar Vals hefur ráðið Hermann Hreiðarsson sem þjálfara meistaraflokks karla. Honum til aðstoðar verður Englendingurinn Chris Brazell.
Hermann tekur við af Srdjan Tufegdzic sem lét af störfum hjá Val eftir nýliðið tímabil en Valur endaði í öðru sæti Bestu deildarinnar.
Eyjamaðurinn, sem er fyrrverandi landsliðs- og atvinnumaður þjálfaði síðast HK og fór með liðið í úrslitaleik um sæti í Bestu deildinni en tapaði fyrir Keflavík. Hann hefur einnig þjálfað ÍBV, Þrótt Vogum og karla- og kvennalið Fylkis.
Björn Steinar Jónsson
„Það er mikið ánægjuefni að hafa náð að sannfæra Hermann um að koma til okkar í Val. Við lögðum áherslu á faglegt ferli og unnum þetta með nýráðnum tæknilegum ráðgjafa félagsins. Við erum að vinna eftir ákveðinni stefnu og hugmyndafræði og það var skýr niðurstaða og sannfæring okkar allra að Hermann sé rétti kosturinn til þess að leiða það verkefni.
Við vitum hvað við höfum í Chris sem hefur verið hjá okkur núna heilt tímabil og staðið sig gríðarlega vel. Hermann hefur eiginleika sem við teljum okkur þurfa inn í það sem við erum að gera og ég er ekki í nokkrum vafa um að hann muni koma inn í félagið okkar af krafti,“ var haft eftir Birni Steinari Jónssyni, formanni knattspyrnudeildar Vals í yfirlýsingu félagsins.