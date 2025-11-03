Besti dómarinn að mati leikmanna

Ívar Orri Kristjánsson var kjörinn besti dómari ársins 2025 í Bestu deild karla í fótbolta af leikmönnum deildarinnar.
KSÍ greindi frá þessu í dag en Ívar fékk viðurkenningu sína afhenta i höfuðstöðvum sambandsins en ekki eftir leik í lokaumferðinni eins og oftast er gert. Þar dæmdi Ívar Orri leik Stjörnunnar og Breiðabliks.
Ívar dæmdi 16 leiki í Bestu deild karla á árinu og eins og fram kom í Morgunblaðinu á laugardaginn varð hann næstefstur dómara í deildinni í einkunnagjöf Morgunblaðsins með 7,56 í meðaleinkunn, aðeins 2/100 á eftir sigurvegaranum. Þórði Þ. Þórðarsyni.