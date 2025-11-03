Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 3.11.2025 | 17:45

Besti dómarinn að mati leikmanna

Ívar Orri Kristjánsson dómari ársins að störfum á nýliðnu tímabili.
Ívar Orri Kristjánsson dómari ársins að störfum á nýliðnu tímabili. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Ívar Orri Kristjánsson var kjörinn besti dómari ársins 2025 í Bestu deild karla í fótbolta af leikmönnum deildarinnar.

KSÍ greindi frá þessu í dag en Ívar fékk viðurkenningu sína afhenta i höfuðstöðvum sambandsins en ekki eftir leik í lokaumferðinni eins og oftast er gert. Þar dæmdi Ívar Orri leik Stjörnunnar og Breiðabliks.

Ívar dæmdi 16 leiki í Bestu deild karla á árinu og eins og fram kom í Morgunblaðinu á laugardaginn varð hann næstefstur dómara í deildinni í einkunnagjöf Morgunblaðsins með 7,56 í meðaleinkunn, aðeins 2/100 á eftir sigurvegaranum. Þórði Þ. Þórðarsyni.

