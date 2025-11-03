Daninn farinn frá KR

Danski knattspyrnumaðurinn Matthias Præst hefur komist að samkomulagi við KR um riftun á samningi sínum.
Knattspyrnudeild KR greindi frá fyrir helgi og sagði flutning Præst aftur heim til Danmerkur vera ástæðuna fyrir samkomulaginu um riftunina.
Samningur miðjumannsins átti að renna út að loknu tímabilinu 2027 en hann lék 27 leiki fyrir KR í deild og bikar í sumar og skoraði í þeim þrjú mörk.
Tímabilið á undan lék Præst, sem er 25 ára gamall, með Fylki í Bestu deildinni. Alls á hann að baki 52 leiki og sjö mörk í Bestu deildinni.