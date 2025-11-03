Heldur áfram þrátt fyrir fallið

Magnús Már Einarsson, þjálfari karlaliðs Aftureldingar í knattspyrnu, verður áfram þjálfari liðsins.
Fótbolti.net greinir frá því að Magnús Már muni halda þjálfun uppeldisfélagsins áfram eftir að hafa að undanförnu rætt við HK um möguleikann á því að taka við karlaliðinu og sömuleiðis Breiðablik um að taka við kvennaliðinu.
Magnús hefur þjálfað Aftureldingu frá ársbyrjun 2020 og er því á leið á sitt sjöunda tímabil sem þjálfari liðsins.
Afturelding lék í efstu deild í fyrsta sinn í sögu félagsins á nýafstöðnu tímabili en féll úr Bestu deildinni eftir mikla spennu í lokaumferðunum.
Liðið leikur því í 1. deild á næsta tímabili.