Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 3.11.2025 | 11:31 | Uppfært 11:56

Heldur áfram þrátt fyrir fallið

Magnús Már Einarsson þjálfar Aftureldingu áfram.
Magnús Már Einarsson þjálfar Aftureldingu áfram. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

Magnús Már Einarsson, þjálfari karlaliðs Aftureldingar í knattspyrnu, verður áfram þjálfari liðsins.

Fótbolti.net greinir frá því að Magnús Már muni halda þjálfun uppeldisfélagsins áfram eftir að hafa að undanförnu rætt við HK um möguleikann á því að taka við karlaliðinu og sömuleiðis Breiðablik um að taka við kvennaliðinu.

Magnús hefur þjálfað Aftureldingu frá ársbyrjun 2020 og er því á leið á sitt sjöunda tímabil sem þjálfari liðsins.

Afturelding lék í efstu deild í fyrsta sinn í sögu félagsins á nýafstöðnu tímabili en féll úr Bestu deildinni eftir mikla spennu í lokaumferðunum.

Liðið leikur því í 1. deild á næsta tímabili.

mbl.is
Fleira áhugavert
Féll fram af sviði í karókí Finnur til með konungsfjölskyldunni Mannskæður jarðskjálfti í Afganistan Íslendingar innilokaðir: „Það eru hryðjuverk í gangi“
Fleira áhugavert
Notre Dame Íslendinga stendur í ljósum logum Nýr fundur hefur ekki enn verið boðaður Mannskæður jarðskjálfti í Afganistan Banvænasti fellibylur ársins dynur á Íslandi