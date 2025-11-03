Lúðvík þjálfar U21-árs liðið

Lúðvík Gunnarsson, aðstoðarþjálfari U21-árs landsliðs karla í knattspyrnu, mun stýra liðinu í næsta verkefni, útileik gegn Lúxemborg. Ólafur Helgi Kristjánsson, aðstoðarþjálfari íslenska kvennalandsliðsins, mun aðstoða Lúðvík í því verkefni.
Þetta kemur fram á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands.
Ólafur Ingi Skúlason lét af störfum sem þjálfari U21-árs liðsins í síðasta mánuði og stendur leit yfir að arftaka hans.
Leikurinn gegn Lúxemborg fer fram ytra þann 13. nóvember og verður leikmannahópurinn tilkynntur fyrir verkefnið tilkynntur á miðvikudag.