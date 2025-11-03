Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 3.11.2025 | 21:25

Þórður og Guðmundur bestu dómarar

Þórður Þorsteinn Þórðarson dómari ársins.
Þórður Þorsteinn Þórðarson dómari ársins. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Þórður Þ. Þórðarson og Guðmundur Páll Friðbertsson voru bestu dómararnir í Bestu deildum karla og kvenna í fótbolta á keppnistímabilinu 2025 samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins.

Dómarar fengu einkunnir á skalanum 1-10 eftir hvern leik í Bestu deildunum en fulltrúar íþróttadeildar Morgunblaðsins og mbl.is sem lýstu leikjunum á mbl.is gáfu einkunnir að þeim loknum.

Tólf dómarar, sem jafnan eru í efsta flokki hjá KSÍ, dæmdu leikina í Bestu deild karla, auk þess sem einn í viðbót hljóp í skarðið vegna meiðsla í miðjum leik.

Þórður fékk hæstu meðaleinkunn dómara í Bestu deild karla, 7,58 fyrir 12 leiki. Ívar Orri Kristjánsson, Gunnar Oddur Hafliðason og Jóhann Ingi Jónsson komu rétt á eftir honum. Helgi Mikael Jónasson dæmdi flesta leiki í deildinni, 22 talsins.

