Unga lið ársins: Guðmundur besti ungi leikmaðurinn

Guðmundur Baldvin Nökkvason, miðjumaður úr Stjörnunni, var besti ungi leikmaðurinn í Bestu deild karla í fótbolta árið 2025, samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.
Guðmundur var í stóru hlutverki á miðjunni hjá Garðabæjarliðinu sem hreppti þriðja sætið og keppnisrétt í undankeppni Sambandsdeildarinnar á næsta ári, en hann var einmitt kosinn efnilegasti leikmaður deildarinnar af leikmönnum hinna liðanna í mótslok.
Hann er 21 árs gamall, fæddur 2004, sem er viðmiðið varðandi unga leikmenn en það eru þeir sem eru gjaldgengir í 21-árs landsliðið sem koma til greina. Eins og fram kom í fimmtudagsblaðinu var Guðmundur í fjórða sæti af leikmönnum Stjörnunnar í M-gjöfinni en hann fékk samtals 12 M hjá Morgunblaðinu fyrir frammistöðu sína.
Guðmundur hefur leikið með meistaraflokki Stjörnunnar frá 2021 en var hálft ár í röðum Mjällby í sænsku úrvalsdeildinni. Hann lék 24 af 27 leikjum Stjörnunnar í Bestu deildinni og skoraði sjö mörk og á þar samtals að baki 77 leiki fyrir félagið og hefur skorað í þeim 17 mörk. Hann gerði eitt mark í sjö leikjum fyrir Mjällby í sænsku úrvalsdeildinni.
Freyr Sigurðsson úr Fram var harðasti keppinautur Guðmundar en hann var á hælum hans með 11 M samanlagt.
Daði Berg Jónsson úr Vestra var með bestu stöðuna af ungum leikmönnum framan af tímabilinu en hann náði aðeins að spila 11 leiki með Vestra og fékk í þeim 10 M. Daði lék ekkert seinni hluta tímabilsins vegna meiðsla.
Úrvalslið ungra leikmanna má sjá hér fyrir ofan en þar eru KR-ingar með flesta leikmenn í byrjunarliði, þrjá talsins, Skagamenn með tvo og Framarar með tvo.
