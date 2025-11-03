Valur styrkir sig

Valur hefur gengið frá samningi við knattspyrnukonuna Kimberley Dóru Hjálmarsdóttur sem kemur til félagsins frá uppeldisfélaginu Þór/KA. Samningurinn er til tveggja ára.
Kimberley Dóra, sem er tvítugur miðjumaður, hefur leikið 18 leiki fyrir yngri landslið Íslands og einn leik með U23 ára landsliðinu.
Hún hefur þrátt fyrir ungan aldur verið lykilmaður hjá Þór/KA undanfarin fjögur tímabil, þar sem Kimberley Dóra lék 72 leiki og skoraði fjögur mörk í efstu deild. Þar af var 21 leikur og 3 mörk í ár en Kimberley var í byrjunarliði í öllum leikjum Akureyrarliðsins á tímabilinu.
Kimberley var í úrvalsliði ungra leikmanna í Bestu deildinni, samkvæmt M-gjöfinni, sem Morgunblaðið birti í síðustu viku. Hún var næstefst leikmanna Þórs/KA í M-gjöfinni árið 2025, á eftir Söndru Maríu Jessen.
Þetta er annar leikmaður Þórs/KA sem gengur til liðs við Val eftir tímabilið en framherjinn Sonja Björg Sigurðardóttir samdi við Hlíðarendafélagið rétt eftir að keppni í Bestu deildinni lauk.
„Kimberley er einstaklega hæfileikaríkur leikmaður sem hefur þegar sýnt þroska langt umfram aldur. Hún býr yfir frábærum leikskilningi, varnargreind og getu til að stjórna miðjunni – eiginleikum sem passa fullkomlega við okkar leikstíl og stefnu.
Við höfum fylgst náið með framþróun hennar og hún hefur stöðugt heillað okkur með yfirvegun, stöðugleika og forystu á vellinum. Við trúum því að Kimberley hafi mikið fram að færa og muni blómstra í okkar umhverfi – við hlökkum til að sjá hana spila í rauða búningnum,“ sagði Gareth Owen, tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Vals, í tilkynningu.