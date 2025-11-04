Anton tekur við Fram

Anton Ingi Rúnarsson hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs Fram í knattspyrnu. Anton Ingi var síðast þjálfari karlaliðs Grindavíkur undir lok síðasta tímabils og hélt liðinu uppi í 1. deild.
Fótbolti.net greinir frá.
Anton Ingi er 29 ára gamall og hefur þjálfað hjá uppeldisfélaginu Grindavík undanfarin átta ár, þar á meðal kvennaliðið.
Hann tekur við starfinu af Óskari Smára Haraldssyni sem lét nýverið af störfum sem þjálfari Fram eftir að hafa haldið liðinu uppi í Bestu deildinni sem nýliði. Óskar Smári tók stuttu síðar við sem þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar.