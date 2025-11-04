Ekkert annað en fásinna að halda öðru fram

Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson tilkynnir leikmannahóp sinn fyrir komandi landsleiki gegn Aserbaídsjan og Úkraínu í D-riðli undankeppni HM 2026 á morgun.
Það er ansi mikið undir hjá íslenska liðinu í þessum síðustu tveimur leikjum undankeppninnar en með hagstæðum úrslitum í Aserbaídsjan fer liðið í hreinan úrslitaleik gegn Úkraínu í Wroclaw um annað sæti riðilsins sem er jafnframt umspilssæti fyrir lokakeppnina sem fram fer næsta sumar.
Það hefur líklega sjaldan verið jafnmikill hausverkur að velja 23-manna leikmannahóp fyrir komandi verkefni en leiða má að því líkur að fimmtán leikmenn geti verið nokkuð öruggir um sæti sitt í hópnum.
