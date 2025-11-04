Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 4.11.2025 | 9:03 | Uppfært 9:44

Ekkert annað en fásinna að halda öðru fram

Arnar Gunnlaugsson.
Arnar Gunnlaugsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson tilkynnir leikmannahóp sinn fyrir komandi landsleiki gegn Aserbaídsjan og Úkraínu í D-riðli undankeppni HM 2026 á morgun.

Það er ansi mikið undir hjá íslenska liðinu í þessum síðustu tveimur leikjum undankeppninnar en með hagstæðum úrslitum í Aserbaídsjan fer liðið í hreinan úrslitaleik gegn Úkraínu í Wroclaw um annað sæti riðilsins sem er jafnframt umspilssæti fyrir lokakeppnina sem fram fer næsta sumar.

Það hefur líklega sjaldan verið jafnmikill hausverkur að velja 23-manna leikmannahóp fyrir komandi verkefni en leiða má að því líkur að fimmtán leikmenn geti verið nokkuð öruggir um sæti sitt í hópnum.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Inga varð ringluð og viðurkenndi vanmátt „Þá brotnaði ég niður og fór að hágráta“ Getur hægt á málinu að stíga inn nú Bendir á „manngerðan flöskuháls“ við Leifsstöð
Fleira áhugavert
Finnur til með konungsfjölskyldunni „Þá brotnaði ég niður og fór að hágráta“ Inga varð ringluð og viðurkenndi vanmátt Nýjar myndir sýna Bandaríkjaher í undirbúningi