Hláturskast í miðju viðtali: „Vonandi heyrðist þetta ekki“

Knattspyrnukonan fyrrverandi Svava Rós Guðmundsdóttir er nýjasti gestur Dagmála en hún þurfti að leggja skóna á hilluna á dögunum vegna langvarandi meiðsla.
Svava, sem er einungis 29 ára gömul, gerði upp ferilinn í Dagmálum en hún lék með Val og Breiðabliki hér á landi og varð Íslandsmeistari með Blikum árið 2015 og bikarmeistari með liðinu árið 2016.
Hún hélt út í atvinnumennsku árið 2018 og samdi við Röa í Noregi en hún lék einnig með Kritianstad í Svíþjóð, Bordeaux í Frakklandi, Brann í Noregi, Gotham FC í Bandaríkjunum og Benfica í Portúgal á ferlinum.
Þegar Bjarni og Svava höfðu spjallað saman í rúmlega klukkutíma átti sér stað skemmtilegt og óvænt atvik.
„Vonandi heyrðist þetta ekki,“ sagði Svava í miðju viðtali þegar miklar drunur heyrðust í myndverinu.
„Ég er svo svöng,“ bætti Svava við eftir mikið garnagaul en þau hlógu bæði vel og lengi að uppákomunni áður en þau héldu áfram eins og ekkert hefði í skorist.
