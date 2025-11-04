Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.11.2025 | 6:00

Hláturskast í miðju viðtali: „Vonandi heyrðist þetta ekki“

Knattspyrnukonan fyrrverandi Svava Rós Guðmundsdóttir er nýjasti gestur Dagmála en hún þurfti að leggja skóna á hilluna á dögunum vegna langvarandi meiðsla.

Svava, sem er einungis 29 ára gömul, gerði upp ferilinn í Dagmálum en hún lék með Val og Breiðabliki hér á landi og varð Íslandsmeistari með Blikum árið 2015 og bikarmeistari með liðinu árið 2016.

Ótrúlega leiðinlegt að enda þetta svona

Ótrúlega leiðinlegt að enda þetta svona

Hún hélt út í atvinnumennsku árið 2018 og samdi við Röa í Noregi en hún lék einnig með Kritianstad í Svíþjóð, Bordeaux í Frakklandi, Brann í Noregi, Gotham FC í Bandaríkjunum og Benfica í Portúgal á ferlinum.

Miklar drunur í myndveri

Þegar Bjarni og Svava höfðu spjallað saman í rúmlega klukkutíma átti sér stað skemmtilegt og óvænt atvik.

„Vonandi heyrðist þetta ekki,“ sagði Svava í miðju viðtali þegar miklar drunur heyrðust í myndverinu.

„Ég er svo svöng,“ bætti Svava við eftir mikið garnagaul en þau hlógu bæði vel og lengi að uppákomunni áður en þau héldu áfram eins og ekkert hefði í skorist.

Viðtalið við Svövu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Svava Rós Guðmundsdóttir og Bjarni Helgason.
Svava Rós Guðmundsdóttir og Bjarni Helgason. mbl.is/Eggert/Hallur Már

