Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.11.2025 | 12:41 | Uppfært 13:17

Ísland í sannkölluðum dauðariðli

Diljá Ýr Zomers, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Sandra …
Diljá Ýr Zomers, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Sandra María Jessen eiga afar erfitt verkefni fyrir höndum. Ljósmynd/Alex Nicodim

Ísland dróst með heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands í 3. riðli í A-deild undankeppninnar fyrir HM 2027 í Brasilíu. Dregið var í höfuðstöðvum Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, í Nyon í Sviss í hádeginu í dag.

Um sannkallaðan dauðariðil er að ræða enda ekki á hverjum degi sem heimsmeistarar og Evrópumeistarar dragast saman. Í riðlinum er einnig Úkraína.

Leikirnir í riðlunum í deildunum þremur munu fara fram frá febrúar/mars til júní 2026 og verður í undankeppninni stuðst við sama fyrirkomulag og í Þjóðadeildinni, þar sem Ísland hélt sæti sínu í A-deild á dögunum.

Riðlakeppnin mun leiða í ljós hvaða fjögur lið fara beint á HM og einnig hvaða 32 lið fara í umspil milli október og desember 2026.

Í því umspili verður keppt um sjö bein sæti á HM til viðbótar auk eins sætis í umspili milli álfa. Um leið er í húfi hvort lið falli eða komist upp úr deildum sínum fyrir Þjóðadeildina, sem fer næst fram árið 2027.

Drátturinn í heild sinni: 

A1:

Svíþjóð
Ítalía
Danmörk
Serbía

A2:

Frakkland
Holland
Pólland
Írland

A3:

Spánn
England
Ísland
Úkraína

A4:

Þýskaland
Noregur
Austurríki
Slóvenía

B1:

Wales
Tékkland
Albanía
Svartfjallaland

B2:

Sviss
Norður-Írland
Tyrkland
Malta

B3:

Portúgal
Finnland
Slóvakía
Lettland

B4: 

Belgía
Skotland
Ísrael
Lúxemborg

C1:

Bosnía og Hersegóvína 
Eistland 
Litháen 
Liechtenstein 

C2: 

Króatía 
Kósovó 
Búlgaría 
Gíbraltar 

C3: 

Ungverjaland 
Aserbaísjan 
Norður-Makedónía 
Andorra 

C4: 

Grikkland 
Færeyjar 
Georgía 

C5:

Rúmenía 
Kýpur 
Moldóva 

C6:

Hvíta-Rússland 
Kasakstan 
Armenía 

