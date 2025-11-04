Landsliðskonan til nýliðanna

Natasha Anasi-Erlingsson, landsliðskona í fótbolta, er orðin leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur. Hún kemur til félagsins frá Val þar sem hún lék í tvö tímabil eftir veru hjá Brann í Noregi.
Grindavík/Njarðvík hafnaði í 2. sæti 1. deildarinnar á nýliðnu tímabili og verður því nýliði í Bestu deildinni á næsta ári.
Natasha hefur einnig leikið með ÍBV, Keflavík og Breiðabliki hér á landi en hún kom til Íslands árið 2014 og hefur leikið 117 leiki í efstu deild.
Hún fékk íslenskan ríkisborgararétt í desember árið 2019 og hefur leikið átta landsleiki fyrir Ísland.
Natasha sleit krossband í byrjun ágúst og er í endurhæfingu.