Albert mætti í Landsrétt í morgun

Knattspyrnumaðurinn Albert Guðmundsson var mættur í Landsrétt í morgun þegar aðalmeðferð í máli hans hófst.
Það er Vísir sem greinir frá þessu en Albert, sem er 28 ára gamall, var ákærður fyrir nauðgun í júlí á síðasta ári. Hann var sýknaður í héraði í október á síðasta ári.
Dagskrá réttarins gerir ráð fyrir því að aðalmeðferð í máli Alberts taki tvo daga og er því dóms úr málinu að vænta á næstu fjórum vikum.
Þinghaldið fer fram fyrir luktum dyrum en Albert er samningsbundinn Fiorentina í ítölsku A-deildinni.
Hann hefur skorað eitt mark og lagt upp eitt í átta leikjum í A-deildinni á tímabilinu en hann verður að öllum líkindum í landsliðshópi Arnars Gunnlaugssonar sem verður tilkynntur í hádeginu fyrir leikina mikilvægu gegn Aserbaísjan og Úkraínu í D-riðli undankeppni HM 2026.
Albert á að baki 44 A-landsleiki þar sem hann hefur skorað 13 mörk en hann hefur verið í lykilhlutverki í landsliðinu undanfarin ár.