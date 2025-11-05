Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.11.2025 | 11:32 | Uppfært 11:58

Albert mætti í Landsrétt í morgun

Albert Guðmundsson.
Albert Guðmundsson. Ljósmynd/Alex Nicodim

Knattspyrnumaðurinn Albert Guðmundsson var mættur í Landsrétt í morgun þegar aðalmeðferð í máli hans hófst.

Það er Vísir sem greinir frá þessu en Albert, sem er 28 ára gamall, var ákærður fyrir nauðgun í júlí á síðasta ári. Hann var sýknaður í héraði í október á síðasta ári.

Dagskrá réttarins gerir ráð fyrir því að aðalmeðferð í máli Alberts taki tvo daga og er því dóms úr málinu að vænta á næstu fjórum vikum.

Þinghald fyrir luktum dyrum

Þinghaldið fer fram fyrir luktum dyrum en Albert er samningsbundinn Fiorentina í ítölsku A-deildinni.

Hann hefur skorað eitt mark og lagt upp eitt í átta leikjum í A-deildinni á tímabilinu en hann verður að öllum líkindum í landsliðshópi Arnars Gunnlaugssonar sem verður tilkynntur í hádeginu fyrir leikina mikilvægu gegn Aserbaísjan og Úkraínu í D-riðli undankeppni HM 2026.

Albert á að baki 44 A-landsleiki þar sem hann hefur skorað 13 mörk en hann hefur verið í lykilhlutverki í landsliðinu undanfarin ár.

Albert Guðmundsson mætir í aðalmeðferð fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur í september …
Albert Guðmundsson mætir í aðalmeðferð fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur í september á síðasta ári. mbl.is/Iðunn

