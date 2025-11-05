Arnar gerir tvær breytingar – Jóhann Berg snýr aftur

Jóhann Berg Guðmundsson er í leikmannahóp íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem mætir Aserbaídsjan og Úkraínu í lokaleikjum sínum í D-riðli undankeppni HM 2026 í nóvember.
Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins, tilkynnti leikmannahóp sinn í hádeginu en hann valdi 24 leikmenn líkt og í síðasta verkefni og gerir alls tvær breytingar á hópnum frá því í október.
Auk Jóhanns kemur Hörður Björgvin Magnússon inn í hópinn en þeir Þórir Jóhann Helgason og Sævar Atli Magnússon detta út.
Sævar meiddist í leiknum gegn Frökkum í síðasta mánuði og spilar ekki meira á þessu ári.
Ísland mætir Aserbaídsjan í Bakú þann 13. nóvember og Úkraínu í Wcrowlac í Póllandi þann 16. nóvember en íslenska liðið er í þriðja sæti riðilsins með 4 stig, Frakkar tróna á toppnum með 10 stig, Úkraína er með 7 stig og Aserbaídsjan rekur lestina með eitt stig.
Leikmannahópur Íslands:
Markverðir:
Elías Rafn Ólafsson - Midtjylland - 11 leikir
Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford - 20 leikir
Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 2 leikir
Varnarmenn:
Logi Tómasson - Samsunspor - 12 leikir, 1 mark
Mikael Egill Ellertsson - Genoa - 25 leikir, 2 mörk
Daníel Leó Grétarsson - Sönderjyske - 28 leikir
Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 50 leikir, 2 mörk
Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa - 107 leikir, 5 mörk
Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos - 63 leikir, 3 mörk
Guðlaugur Victor Pálsson - Horsens - 54 leikir, 5 mörk
Bjarki Steinn Bjarkason - Venezia - 7 leikir
Miðjumenn:
Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan - 1 leikur
Ísak Bergmann Jóhannesson - Köln - 39 leikir, 6 mörk
Hákon Arnar Haraldsson - Lille - 26 leikir, 3 mörk
Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa - 10 leikir
Stefán Teitur Þórðarson - Preston - 33 leikir, 1 mark
Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha Berlín - 50 leikir, 6 mörk
Kristian Nökkvi Hlynsson - Twente - 8 leikir, 2 mörk
Jóhann Berg Guðmundsson - Al Dhafra - 99 leikir, 8 mörk
Mikael Neville Anderson - Djurgården - 37 leikir, 2 mörk
Sóknarmenn:
Andri Lucas Guðjohnsen - Blackburn - 37 leikir, 10 mörk
Brynjólfur Andersen Willumsson - Groningen - 5 leikir, 1 mark
Albert Guðmundsson - Fiorentina - 44 leikir, 13 mörk
Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö - 3 leikir