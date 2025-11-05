Arnar ræddi samskipti sín við Jóhann Berg

Jóhann Berg Guðmundsson er mættur aftur í leikmannahóp íslenska karlalandsliðsins í fótbolta eftir tæplega árs fjarveru.
Jóhann Berg, sem er 35 ára gamall, er samningsbundinn Al Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum en hann hefur ekki verið í leikmannahóp landsliðsins frá því að Arnar Gunnlaugsson tók við þjálfun liðsins í janúar á þessu ári.
Jóhann Berg hefur verið óheppinn með meiðsli en var heill heilsu í síðasta landsleikjaglugga í október.
Þrátt fyrir það var hann ekki valinn og fór það fyrir brjóstið á mörgum að Arnar skildi ekki hafa heyrt persónulega í Jóhanni og tilkynnt honum það að hann yrði ekki valinn eftir að hafa leikið 99 A-landsleiki fyrir Ísland.
„Ég heyrði í Jóa og tjáði honum það að hann yrði valinn,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ á Laugardalsvelli í dag.
„Hann var gríðarlega ánægður og sáttur með það. Hann var stoltur og er tilbúinn í slaginn. Hann er hungraður í að hjálpa okkur í þessum lokaleikjum gegn Aserbaídsjan og Úkraínu. Við ræddum ekkert fyrri tíma eða fyrri afrek,“ sagði Arnar þegar hann var spurður út í samtal sitt við Jóhann Berg.
Jóhann gæti náð þeim sjaldgæfa áfanga að leika sinn 100. A-landsleik fyrir Ísland en hann er í dag fimmti leikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi.
„Ég sé hann fyrir mér sem hægri kantmann í þessu verkefni. Hann er fæddur sigurvegari og kemur með mikla reynslu inn í hópinn líka sem er mjög mikilvægt fyrir okkur.
Við þurfum á reynslu að halda í þessu verkefni, leikmenn sem hafa spilað stóra leiki. Hann mun klárlega hjálpa okkur mjög mikið,“ bætti Arnar við.