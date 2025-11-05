Davíð tekur við Njarðvík

Davíð Smári Lamude hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Njarðvíkur í fótbolta. Hann tekur við liðinu af Gunnari Heiðari Þorvaldssyni sem lét af störfum eftir síðasta tímabil.
Davíð gerir samning við Njarðvík til ársins 2027.
Njarðvík hafnaði í 2. sæti 1. deildarinnar á nýliðinni leiktíð og tapaði fyrir Keflavík í undanúrslitum umspilsins.
Davíð stýrði síðast Vestra og kom liðinu upp í Bestu deildina fyrir þremur árum. Liðið varð svo bikarmeistari undir hans stjórn í haust.
Davíð hætti hins vegar með Vestraliðið skömmu fyrir lok tímabilsins og féll það í kjölfarið niður í 1. deildina.