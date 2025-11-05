Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.11.2025 | 18:00

Davíð tekur við Njarðvík

Davíð Smári Lamude er tekinn við Njarðvík.
Davíð Smári Lamude er tekinn við Njarðvík. mbl.is/Karítas

Davíð Smári Lamude hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Njarðvíkur í fótbolta. Hann tekur við liðinu af Gunnari Heiðari Þorvaldssyni sem lét af störfum eftir síðasta tímabil.

Davíð gerir samning við Njarðvík til ársins 2027. 

Njarðvík hafnaði í 2. sæti 1. deildarinnar á nýliðinni leiktíð og tapaði fyrir Keflavík í undanúrslitum umspilsins.

Davíð stýrði síðast Vestra og kom liðinu upp í Bestu deildina fyrir þremur árum. Liðið varð svo bikarmeistari undir hans stjórn í haust.

Davíð hætti hins vegar með Vestraliðið skömmu fyrir lok tímabilsins og féll það í kjölfarið niður í 1. deildina.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þögn Alþingis ærandi“ Lokað tífalt fleiri daga á leikskólum borgarinnar Kvartmilljón farþega kom til Ísafjarðar „Svo verður þessi risaatburður“
Fleira áhugavert
Lokað tífalt fleiri daga á leikskólum borgarinnar Með áverka eftir átökin: Drengurinn logandi hræddur Staðfestingin mikill léttir Sitja mögulega uppi með 250 milljónir