Hvernig kemst kvennalandsliðið á HM?

Sviss Agla María Albertsdóttir og Hlín Eiríksdóttir fagna marki þeirrar …
Sviss Agla María Albertsdóttir og Hlín Eiríksdóttir fagna marki þeirrar síðarnefndu í lokakeppni EM í Sviss í sumar. AFP/Sebastien Bozon
Bjarni Helgason
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta fékk sannkallaðan matraðardrátt þegar dregið var í undankeppni heimsmeistaramótsins 2027 í höfuðstöðvum evrópska knattspyrnusambandsins, UEFA, í Nyon í Sviss í gær.

Ísland dróst í 3. riðil A-deildar undankeppninnar ásamt heimsmeisturum Spánar, Evrópumeisturum Englands og loks Úkraínu en undankeppnin hefst í mars og henni lýkur í júní.

Efstu fjögur liðin í sínum riðli í A-deildinni tryggja sér sæti í lokakeppninni sem fram fer í Brasilíu, dagana 24. júní til 25. júlí, sumarið 2027.

Liðin sem hafna í 2.-4. sæti í A-deildinni fara hins vegar í tveggja umferða umspil þar sem lið úr bæði B- og C-deild undankeppninnar koma inn en umspilið mun samanstanda af 32 liðum. Alls verða 12 lið úr A-deildinni í umspilinu, 12 lið úr B-deildinni og 8 lið úr C-deildinni.

