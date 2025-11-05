Ráðinn þjálfari HK

Gunnar Heiðar Þorvaldsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs HK í knattspyrnu.
Hann hefur skrifað undir þriggja ára samning við Kópavogsfélagið sem leikur sitt annað ár í röð í 1. deild 2026 eftir að hafa tapað úrslitaleiknum um sæti í Bestu deildinni gegn Keflavík í haust.
Gunnar Heiðar var einmitt með Njarðvík í sama umspili um sæti í Bestu deildinni en liðið féll út gegn Keflavík í undanúrslitum eftir að hafa náð besta árangri sínum í sögunni undir hans stjórn þegar það endaði í öðru sæti 1. deildarinnar í haust.
Gunnar Heiðar er 43 ára gamall Vestmannaeyingur, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður. Hann þjálfaði fyrst KFS í Eyjum árin 2020-21, stýrði Vestra í 1. deildinni 2022 og tók við Njarðvík í júlí 2023 og var með liðið í hálft annað ár.
Gunnar tekur við af öðrum Eyjamanni en Hermann Hreiðarsson kvaddi HK á dögunum til þess að taka við þjálfarastarfinu hjá Val.