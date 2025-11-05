Verður næsti þjálfari Íslandsmeistaranna

Ian Jeffs verður næsti þjálfari kvennaliðs Breiðabliks í fótbolta en liðið ríkjandi Íslands- og bikarmeistari.
Þetta herma heimildir mbl.is og Morgunblaðsins en Jeffs, sem er 43 ára gamall, stýrði síðast Haukum en lét af störfum hjá félaginu eftir tímabilið.
Jeffs hefur einnig stýrt Þrótti úr Reykjavík og kvennaliði ÍBV á þjálfaraferlinum. Þá var hann aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins frá 2018 til 2020.
Jeffs tekur við liðinu af Nik Chamberlain sem var ráðinn þjálfari sænska úrvalsdeildarfélagsins Kristianstad á dögunum.
Uppfært: Breiðablik hefur staðfest ráðninguna á Instagram-reikningi sínum.
