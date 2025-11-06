Erfitt hjá Blikum í Kraká

Breiðablik mátti þola tap, 2:0, gegn úkraínska stórliðinu Shakhtar Donetsk í Kraká í Póllandi í kvöld. Leikurinn var liður í 3. umferðinni í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta.
Shakhtar er í sjöunda sæti með sex stig. Breiðablik er með eitt stig í 31. sæti af 36 liðum.
Úkraínska liðið var sterkara frá fyrstu mínútu og til þeirrar síðustu og hefði sigurinn getað orðið stærri.
Breiðablik varðist mjög aftarlega allan leikinn, sótti lítið og var um þolinmæðisverk að ræða fyrir úkraínska liðið.
Eftir þunga sókn gerði Artem Bondarenko fyrra mark Shaktar á 28. mínútu með glæsilegu viðstöðulausu skoti á lofti utan teigs eftir hornspyrnu og var staðan í leikhléi 1:0.
Þannig var hún fram að 65. mínútu en þá tvöfaldaði Kaua Elias forskot heimamanna með hnitmiðuðu skoti utarlega í teignum vinstra megin.
Þrátt fyrir mikla sókn Shaktar urðu mörkin ekki fleiri. Dmytro Riznyk í marki heimamanna þurfti ekki að verja skot í leiknum.