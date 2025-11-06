Heimilislaust stórlið með mikla sögu

Gunnar Egill Daníelsson
Breiðablik mætir í dag úkraínska stórliðinu Shakhtar Donetsk í 3. umferð deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu í Kraká í Póllandi, þar sem Shakhtar leikur heimaleiki sína í Evrópukeppnum.
Shakhtar spilar heimaleiki sína í úkraínsku úrvalsdeildinni í Lviv í heimalandinu, um þúsund kílómetrum frá heimkynnum sínum í Donetsk, fimmtu stærstu borg Úkraínu. Þar hefur liðið ekki getað spilað frá árinu 2014 vegna ástandsins í Donbass í austurhluta Úkraínu, sem var fyrst í höndum aðskilnaðarsinna sem eru hliðhollir Rússum og er nú að miklum meirihluta í höndum rússneska hersins.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.