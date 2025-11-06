Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 6.11.2025 | 9:40

Heimilislaust stórlið með mikla sögu

Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, er spenntur fyrir því að mæta …
Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, er spenntur fyrir því að mæta stórliði Shakhtar Donetsk í Kraká í Póllandi í dag. mbl.is/Eyþór
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Breiðablik mætir í dag úkraínska stórliðinu Shakhtar Donetsk í 3. umferð deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu í Kraká í Póllandi, þar sem Shakhtar leikur heimaleiki sína í Evrópukeppnum.

Shakhtar spilar heimaleiki sína í úkraínsku úrvalsdeildinni í Lviv í heimalandinu, um þúsund kílómetrum frá heimkynnum sínum í Donetsk, fimmtu stærstu borg Úkraínu. Þar hefur liðið ekki getað spilað frá árinu 2014 vegna ástandsins í Donbass í austurhluta Úkraínu, sem var fyrst í höndum aðskilnaðarsinna sem eru hliðhollir Rússum og er nú að miklum meirihluta í höndum rússneska hersins.

