Ísland spilar ekki vegna sparnaðar

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu spilar enga leiki í opinberum landsleikjaglugga Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, í lok þessa mánaðar vegna kostnaðar.
Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, skýrði frá þessu í samtali við Vísi.
„Það þarf að eiga fyrir hlutunum. Svona verkefni kostar alltaf á bilinu 25-30 milljónir, þegar farið er í tvo leiki. Flug og hótel. Það er ástæðan fyrir því að í upphafi þessa árs var ekki gert ráð fyrir verkefni í þessum glugga, ekki frekar en hjá A-landsliði karla í janúar síðastliðnum,“ sagði Eysteinn Pétur.
Vísaði hann þar til þess að karlalandsliðið hafði mörg undanfarin ár farið í verkefni utan opinbers landsleikjaglugga FIFA í janúar, sem var ekki raunin í ár.
Ísland dróst á þriðjudag í þriðja riðil A-deildar undankeppni HM 2027, sem hefst í febrúar/mars á næsta ári.
Í þeim dauðariðli eru heimsmeistarar Spánar, Evrópumeistarar Englands og Úkraína.
Í komandi landsleikjaglugga mætir Spánn liði Þýskalands í tveimur úrslitaleikjum í A-deild Þjóðadeildarinnar, England mætir Kína og Gana í tveimur vináttulandsleikjum og Úkraína er sem stendur á sama báti og Ísland, án andstæðinga, en er öfugt við Ísland í leit að andstæðingum í komandi glugga.
Að minnsta kosti tveir af andstæðingum Íslands, jafnvel allir þrír, munu því geta undirbúið sig vel fyrir komandi undankeppni á meðan íslenska liðið verður af mikilvægum undirbúningi.