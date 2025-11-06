Íslandsmeistari í leyfi frá knattspyrnu

Pálmi Rafn Arinbjörnsson, markvörður Íslandsmeistara Víkings úr Reykjavík, er kominn í ótímabundið leyfi frá knattspyrnu vegna persónulegra ástæðna.
Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, sagði frá þessu í samtali við Fótbolta.net.
Pálmi Rafn, sem er 22 ára gamall, lék átta leiki fyrir Víking í Bestu deildinni í sumar og þrjá leiki í undankeppni Sambandsdeildarinnar.
Af þessum sökum er Víkingur í markmannsleit en fyrir hjá félaginu er Ingvar Jónsson.
„Við þurfum markmann í ljósi þess að Pálmi er kominn í ótímabundið leyfi vegna persónulegra ástæðna. Við þurfum að finna annan markmann,“ sagði Kári og útilokaði ekki að Pálmi Rafn yrði með Víkingi á næsta tímabili, þó ólíklegt væri.
„Maður á aldrei að útiloka neitt, en mér þykir það mjög ólíklegt. Það er ekki nema að hann skipti um skoðun fyrir janúar, sem ég sé ekki að gerist, en aldrei að segja aldrei.“