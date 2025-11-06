„Örugglega snúið fyrir hann“

Knattspyrnumanninum Höskuldi Gunnlaugssyni, fyrirliða Breiðabliks, finnst nýi þjálfarinn Ólafur Ingi Skúlason hafa komið vel inn eftir að hafa tekið við starfinu á erfiðum tímapunkti á tímabili liðsins.
Ólafur Ingi var ráðinn þjálfari Breiðabliks nokkrum dögum fyrir mikilvægan lokaleik gegn Stjörnunni í Bestu deildinni.
Hann vannst en Blikar hefðu þurft eitt mark til viðbótar til að skáka Stjörnunni um þriðja sæti deildarinnar, sem tryggði Garðbæingum Evrópusæti.
Því næst gerði Breiðablik jafntefli við KuPS frá Finnlandi í Sambandsdeildinni og mætir svo Shakhtar Donetsk í Póllandi í sömu keppni í dag.
„Hann hefur komið mjög vel inn í þetta. Það var örugglega mjög snúið fyrir hann að koma inn á þessum tímapunkti og mér finnst hann búinn að tækla það mjög vel.
Hann hefur eflaust þurft að finna góðan meðalveg á aðlögun sinni inn í prógrammið og tímapunktinn á tímabilinu. Mér finnst hann hafa gert það ljómandi vel. Hann er með flotta nærveru, gott stjórnunarlag og flotta áherslupunkta.
Hann hefur fundið gott jafnvægi milli tímapunktsins og prógrammsins. Hann hefur komið með gott jafnvægi í að miðla áherslum, upplýsingum og öllu því. Hann og teymið hafa gert vel, ekki spurning,“ sagði Höskuldur í samtali við mbl.is.