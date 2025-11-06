Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 6.11.2025 | 12:45

„Örugglega snúið fyrir hann“

Ólafur Ingi Skúlason eftir leik Breiðabliks gegn KuPS í síðasta …
Ólafur Ingi Skúlason eftir leik Breiðabliks gegn KuPS í síðasta mánuði. mbl.is/Eyþór
mbl.is

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Knattspyrnumanninum Höskuldi Gunnlaugssyni, fyrirliða Breiðabliks, finnst nýi þjálfarinn Ólafur Ingi Skúlason hafa komið vel inn eftir að hafa tekið við starfinu á erfiðum tímapunkti á tímabili liðsins.

Ólafur Ingi var ráðinn þjálfari Breiðabliks nokkrum dögum fyrir mikilvægan lokaleik gegn Stjörnunni í Bestu deildinni.

Heimilislaust stórlið með mikla sögu
Frétt af mbl.is

Heimilislaust stórlið með mikla sögu

Hann vannst en Blikar hefðu þurft eitt mark til viðbótar til að skáka Stjörnunni um þriðja sæti deildarinnar, sem tryggði Garðbæingum Evrópusæti.

Því næst gerði Breiðablik jafntefli við KuPS frá Finnlandi í Sambandsdeildinni og mætir svo Shakhtar Donetsk í Póllandi í sömu keppni í dag.

Með flotta nærveru og gott stjórnunarlag

„Hann hefur komið mjög vel inn í þetta. Það var örugglega mjög snúið fyrir hann að koma inn á þessum tímapunkti og mér finnst hann búinn að tækla það mjög vel.

Hann hefur eflaust þurft að finna góðan meðalveg á aðlögun sinni inn í prógrammið og tímapunktinn á tímabilinu. Mér finnst hann hafa gert það ljómandi vel. Hann er með flotta nærveru, gott stjórnunarlag og flotta áherslupunkta.

Hann hefur fundið gott jafnvægi milli tímapunktsins og prógrammsins. Hann hefur komið með gott jafnvægi í að miðla áherslum, upplýsingum og öllu því. Hann og teymið hafa gert vel, ekki spurning,“ sagði Höskuldur í samtali við mbl.is.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Ætlað að verða bygging á heimsvísu“ „Þögn Alþingis ærandi“ Vill innleiða fyrirkomulag sem borgin er andvíg Ríkislögreglustjóri birtir gögnin: „Atvikið“ rýrt traust
Fleira áhugavert
„Svo verður þessi risaatburður“ Saksóknari sætti kærum Starfsfólkið flýr til annarra sveitarfélaga Fjársvikamálið teygir sig lengra aftur í tímann