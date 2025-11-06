Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 6.11.2025 | 8:22

Sprungu úr hlátri við að sjá dráttinn

Bjarni Helgason ræðir við Þorstein Halldórsson.
Bjarni Helgason ræðir við Þorstein Halldórsson. Ljósmynd/Jon Forberg
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Óhætt er að segja að riðillinn sem íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu dróst í á þriðjudag sé sannkallaður dauðariðill.

Á næsta ári fer í hönd undankeppni fyrir HM 2027 og er Ísland í þriðja riðli A-deildar með aldeilis sterkum liðum.

Ríkjandi heimsmeistarar Spánar og ríkjandi Evrópumeistarar Englands. Tvö af fjórum sterkustu liðum heims samkvæmt styrkleikalista FIFA.

Það er svolítið svakalegt. Þetta getur fylgt því að vera í A-deild, að mæta allra sterkustu liðunum, en það er kannski ekki ósanngjarnt að vonast eftir ögn viðráðanlegri drætti.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Sitja mögulega uppi með 250 milljónir Lokað tífalt fleiri daga á leikskólum borgarinnar „Svo verður þessi risaatburður“ Veit ekki enn hvað „Landsréttur var að reykja“
Fleira áhugavert
„Svo verður þessi risaatburður“ Væntingarnar miklar og fallið gæti orðið hátt Starfsfólkið flýr til annarra sveitarfélaga „Við látum ekki bjóða okkur svona vinnubrögð“