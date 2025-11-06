Sprungu úr hlátri við að sjá dráttinn

Óhætt er að segja að riðillinn sem íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu dróst í á þriðjudag sé sannkallaður dauðariðill.
Á næsta ári fer í hönd undankeppni fyrir HM 2027 og er Ísland í þriðja riðli A-deildar með aldeilis sterkum liðum.
Ríkjandi heimsmeistarar Spánar og ríkjandi Evrópumeistarar Englands. Tvö af fjórum sterkustu liðum heims samkvæmt styrkleikalista FIFA.
Það er svolítið svakalegt. Þetta getur fylgt því að vera í A-deild, að mæta allra sterkustu liðunum, en það er kannski ekki ósanngjarnt að vonast eftir ögn viðráðanlegri drætti.
