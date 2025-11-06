Vona að Jói komi reiður inn

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta ræddi við mbl.is eftir blaðamannafund á Laugardalsvelli í gær.
Tvær breytingar eru á landsliðshópnum sem mætir Aserbaídsjan í Bakú þann 13. nóvember og Úkraínu í Wcrowlac í Póllandi þann 16. nóvember.
Reynsluboltarnir Jóhann Berg Guðmundsson og Hörður Björgvin Magnússon koma inn í hópinn en Þórir Jóhann Helgason og Sævar Atli Magnússon detta út.
Sævar meiddist í leiknum gegn Frökkum í síðasta mánuði og spilar ekki meira á þessu ári.
Jóhann Berg Guðmundsson gæti spilað sinn 100. landsleik í næstu viku, en hann hefur spilað 99 landsleiki, þann fyrsta árið 2008.
„Ég held að Jóhann Berg muni hjálpa okkur mjög mikið, bæði innan vallar sem utan. Ég ætla líka að vona að hann komi reiður til leiks, hann er líklega sár eftir síðasta glugga og ég vona að hann noti það sem eldsneyti.
Hann þarf ekki að sanna neitt fyrir mér inni á vellinum, en maður man það sjálfur sem eldri leikmaður og eftir að hafa þjálfað eldri leikmenn að þú verður að viðhalda hungri.
Það var nokkuð ljóst eftir að ég talaði við hann fyrir nokkrum dögum síðan að hungrið brennur mjög stórt í hans hjarta til að hjálpa okkur. Ég á von á honum mjög sterkum bæði innan sem utan vallar til að hjálpa okkar liði.”
Þú nefndir á blaðamannafundinum að hann væri meira hugsaður sem hægri kantmaður, en hann hefur spilað meira inni á miðjunni bæði með landsliðinu og félagsliðum sínum undanfarin ár.
„Hann er svona meiri kantmaður í okkar plönum. Það er þetta jafnvægi sem við erum að leitast eftir í þessum hópi. Okkur fannst vanta kantmenn frekar en miðjumenn og hans týpa hentar þar mjög vel.
Hann hefur átt sína bestu landsleiki sem kantmaður og átt sinn besta feril sem kantmaður. Miðað við þann fótbolta sem við höfum spilað á þessu ári þá er hans prófíll mjög vel til þess fallinn að hjálpa okkurm,” sagði Arnar Gunnlaugsson.