Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 6.11.2025 | 14:31

Yngsti sonur Jóa Kalla samdi við ÍA

Emil Karl Jóhannesson.
Emil Karl Jóhannesson. Ljósmynd/ÍA

Knattspyrnumaðurinn Emil Karl Jóhannesson hefur skrifað undir sinn fyrsta samning við uppeldisfélagið ÍA. Emil Karl er yngsti sonur Jóhannesar Karls Guðjónssonar, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanns.

Emil Karl er 15 ára gamall og skrifaði undir samning sem gildir til loka tímabilsins 2028. Eldri bræður hans, Ísak Bergmann og Daniel Ingi, eru báðir atvinnumenn í knattspyrnu.

Ísak, sem er 22 ára, leikur með Köln í þýsku 1. deildinni og íslenska landsliðinu og Daniel Ingi, sem er 18 ára, er á mála hjá danska félaginu Nordsjælland.

„Emil Karl, sem er fæddur árið 2010, var lykilmaður í 3. flokki ÍA í sumar og átti stóran þátt í frábærum árangri liðsins sem endaði í 2. sæti á Íslandsmótinu.

Hann er metnaðarfullur og efnilegur leikmaður sem við hlökkum til að fylgjast með þróast áfram á næstu árum,“ sagði í tilkynningu frá knattspyrnudeild ÍA.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Hann var á leið heim til mín að drepa mig“ Trump talinn standa frammi fyrir þremur kostum „Þögn Alþingis ærandi“ Vill innleiða fyrirkomulag sem borgin er andvíg
Fleira áhugavert
Ný 114 km byggðalína um Húnavatnssýslur Væntingarnar miklar og fallið gæti orðið hátt Staðfestingin mikill léttir Enski boltinn fær að fara í gegnum kerfi Símans