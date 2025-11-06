Yngsti sonur Jóa Kalla samdi við ÍA

Knattspyrnumaðurinn Emil Karl Jóhannesson hefur skrifað undir sinn fyrsta samning við uppeldisfélagið ÍA. Emil Karl er yngsti sonur Jóhannesar Karls Guðjónssonar, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanns.
Emil Karl er 15 ára gamall og skrifaði undir samning sem gildir til loka tímabilsins 2028. Eldri bræður hans, Ísak Bergmann og Daniel Ingi, eru báðir atvinnumenn í knattspyrnu.
Ísak, sem er 22 ára, leikur með Köln í þýsku 1. deildinni og íslenska landsliðinu og Daniel Ingi, sem er 18 ára, er á mála hjá danska félaginu Nordsjælland.
„Emil Karl, sem er fæddur árið 2010, var lykilmaður í 3. flokki ÍA í sumar og átti stóran þátt í frábærum árangri liðsins sem endaði í 2. sæti á Íslandsmótinu.
Hann er metnaðarfullur og efnilegur leikmaður sem við hlökkum til að fylgjast með þróast áfram á næstu árum,“ sagði í tilkynningu frá knattspyrnudeild ÍA.