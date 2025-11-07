Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.11.2025 | 8:00

Arnar ræddi framtíð Gylfa Þórs í landsliðinu

Gylfi Þór Sigurðsson og Arnar Gunnlaugsson.
Gylfi Þór Sigurðsson og Arnar Gunnlaugsson. mbl.is/Eggert
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Aserbaídsjan í Bakú þann 13. nóvember og Úkraínu í Wcrowlac í Póllandi þann 16. nóvember í D-riðli undankeppni HM 2026. 

Gylfi Þór Sigurðsson á að baki 83 A-landsleiki og 27 mörk. Eftir að Gylfi Þór Sigurðsson snéri aftur á fótboltavöllinn hafði hann náð að vinna sig aftur inn í íslenska landsliðið undir stjórn Age Hareide. 

Frá því að Arnar Gunnlaugsson tók við landsliðinu hefur Gylfi hins vegar ekki verið valinn og var engin breyting á því að þessu sinni. Síðasti landsleikur hans var gegn Wales 11. október 2024. 

Arnar tjáði sig um stöðu Gylfa í samtali við mbl.is eftir að landsliðshópur Íslands var opinberaður á miðvikudag.

Það hefur oft og tíðum verið talað um hið svokallaða gamla band. Nú eru Aron Einar Gunnarsson og Jóhann Berg Guðmundsson báðir inni í hópnum. Menn vilja alltaf forvitnast um stöðu Gylfa Þórs Sigurðssonar, er hann inni í myndinni?

„Já, hann átti stórkostlegan seinni hluta á tímabilinu og auðvitað er leikmaður af hans kaliberi alltaf inni í myndinni.

Það sem ég var að reyna að útskýra með hópinn er að þú ert að leita í ákveðnar stöður. Hann er orðinn djúpur miðjumaður hjá Víkingum og það var hárrétt ákvörðun hjá þeim að setja hann í þá stöðu og ég sé hann fyrir mér þar líka.

Þá er hann bara í ákveðnu vandamáli að berjast við ákveðna leikmenn, sem að í þetta skiptið henta bara betur og þannig er það bara, því miður.”

Hann gæti nýst síðar?

„Auðvitað ef að allt gengur upp og hann heldur sér heilum og við komumst á HM.

Að sjálfsögðu er það gulrót fyrir eldri leikmenn að halda sér gangandi og viðhalda hungrinu eins og ég minntist á áðan. 

Þú mátt aldrei taka vonina í burtu frá neinum leikmanni, sérstaklega ekki leikmanni eins og hann er.

Hann er í stóra menginu sem telur ákveðinn fjölda af leikmönnum, en því miður hefur ekki verið hægt að velja hann síðustu fjóra landsliðsglugga, sagði Arnar Gunnlaugsson.”

mbl.is
Fleira áhugavert
Spáð að 12,5 milljarðar þurrkist út „Ekkert annað en morðhótun“ Ár gæti liðið þar til framleiðslan hefst á ný Fagnar tillögu um móttökudeildir en vill ganga lengra
Fleira áhugavert
Kristrún: Ekki hægt að gera allt fyrir alla „Risafréttir fyrir atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi“ „Ætlað að verða bygging á heimsvísu“ Spáð að 12,5 milljarðar þurrkist út