Arnar ræddi framtíð Gylfa Þórs í landsliðinu

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Aserbaídsjan í Bakú þann 13. nóvember og Úkraínu í Wcrowlac í Póllandi þann 16. nóvember í D-riðli undankeppni HM 2026.
Eftir að Gylfi Þór Sigurðsson snéri aftur á fótboltavöllinn hafði hann náð að vinna sig aftur inn í íslenska landsliðið undir stjórn Age Hareide.
Frá því að Arnar Gunnlaugsson tók við landsliðinu hefur Gylfi hins vegar ekki verið valinn og var engin breyting á því að þessu sinni.
Arnar tjáði sig um stöðu Gylfa í samtali við mbl.is eftir að landsliðshópur Íslands var opinberaður á miðvikudag.
Það hefur oft og tíðum verið talað um hið svokallaða gamla band. Nú eru Aron Einar Gunnarsson og Jóhann Berg Guðmundsson báðir inni í hópnum. Menn vilja alltaf forvitnast um stöðu Gylfa Þórs Sigurðssonar, er hann inni í myndinni?
„Já, hann átti stórkostlegan seinni hluta á tímabilinu og auðvitað er leikmaður af hans kaliberi alltaf inni í myndinni.
Það sem ég var að reyna að útskýra með hópinn er að þú ert að leita í ákveðnar stöður. Hann er orðinn djúpur miðjumaður hjá Víkingum og það var hárrétt ákvörðun hjá þeim að setja hann í þá stöðu og ég sé hann fyrir mér þar líka.
Þá er hann bara í ákveðnu vandamáli að berjast við ákveðna leikmenn, sem að í þetta skiptið henta bara betur og þannig er það bara, því miður.”
Hann gæti nýst síðar?
„Auðvitað ef að allt gengur upp og hann heldur sér heilum og við komumst á HM.
Að sjálfsögðu er það gulrót fyrir eldri leikmenn að halda sér gangandi og viðhalda hungrinu eins og ég minntist á áðan.
Þú mátt aldrei taka vonina í burtu frá neinum leikmanni, sérstaklega ekki leikmanni eins og hann er.
Hann er í stóra menginu sem telur ákveðinn fjölda af leikmönnum, en því miður hefur ekki verið hægt að velja hann síðustu fjóra landsliðsglugga, sagði Arnar Gunnlaugsson.”