Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.11.2025 | 18:12

Brynjar fer í Breiðholtið

Brynjar Björn Gunnarsson.
Brynjar Björn Gunnarsson. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Brynjar Björn Gunnarsson, fyrrverandi landsliðs- og atvinnumaður í knattspyrnu, hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Leiknis úr Reykjavík.

Hann tekur við af Ágústi Gylfasyni sem tók við Leiknismönnum í slæmri stöðu á botni 1. deildar karla í júní og náði að halda liðinu í deildinni þar sem það endaði í níunda sætinu.

Brynajr Björn er 49 ára gamall og þjálfaði síðast lið Grindavíkur en þar á undan Örgryte í Svíþjóð og HK. Hann fór m.a. með HK upp í efstu deild haustið 2018 og hélt liðinu þar í þrjú ár.

Hann kom síðan inn í verkefni hjá Víkingi í sumar þegar hann var í þjálfarateyminu í Evrópuleikjum liðsins vegna þess að hann var með réttindi til að stýra slíkum leikjum sem Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings hafði ekki.

Brynjar Björn lék á sínum tíma 432 deildaleiki á löngum ferli þar sem hann spilaði með KR, Vålerenga, Moss, Örgryte, Stoke City, Nottingham Forest, Watford og Reading, þar á meðal 43 leiki með Reading í ensku úrvalsdeildinni, og lauk ferlinum með því að spila nokkra leiki með Garðabæjarfélaginu KFG.

Þá lék hann 74 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1997 til 2009 og skoraði þrjú mörk, eitt þeirra gegn heimsmeisturum Frakklands á Stade de France árið 1999.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tjáir sig ekki um hvort víkja eigi Sigríði úr embætti Engin ein aðgerð búið til jafnmörg störf Skoða hvort og hvernig tengja megi ný lán viðmiðinu Kveður Guðmund hafa sætt hótunum
Fleira áhugavert
Treystir Karli Inga þrátt fyrir handtöku Tjónið hleypur á hundruðum milljóna króna Niðrandi ummæli um húðlit ekki í anda hins látna Segir vaxtaviðmið Seðlabanka kynnt í dag