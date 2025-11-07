Brynjar fer í Breiðholtið

Brynjar Björn Gunnarsson, fyrrverandi landsliðs- og atvinnumaður í knattspyrnu, hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Leiknis úr Reykjavík.
Hann tekur við af Ágústi Gylfasyni sem tók við Leiknismönnum í slæmri stöðu á botni 1. deildar karla í júní og náði að halda liðinu í deildinni þar sem það endaði í níunda sætinu.
Brynajr Björn er 49 ára gamall og þjálfaði síðast lið Grindavíkur en þar á undan Örgryte í Svíþjóð og HK. Hann fór m.a. með HK upp í efstu deild haustið 2018 og hélt liðinu þar í þrjú ár.
Hann kom síðan inn í verkefni hjá Víkingi í sumar þegar hann var í þjálfarateyminu í Evrópuleikjum liðsins vegna þess að hann var með réttindi til að stýra slíkum leikjum sem Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings hafði ekki.
Brynjar Björn lék á sínum tíma 432 deildaleiki á löngum ferli þar sem hann spilaði með KR, Vålerenga, Moss, Örgryte, Stoke City, Nottingham Forest, Watford og Reading, þar á meðal 43 leiki með Reading í ensku úrvalsdeildinni, og lauk ferlinum með því að spila nokkra leiki með Garðabæjarfélaginu KFG.
Þá lék hann 74 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1997 til 2009 og skoraði þrjú mörk, eitt þeirra gegn heimsmeisturum Frakklands á Stade de France árið 1999.