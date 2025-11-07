Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.11.2025 | 15:30

Fékk afsvar frá forráðamönnum Vals

Fanndís Friðriksdóttir.
Fanndís Friðriksdóttir. mbl.is/Ólafur Árdal
Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Knattspyrnukonan Fanndís Friðriksdóttir verður ekki áfram í herbúðum Vals.

Þetta staðfesti hún í samtali við mbl.is og Morgunblaðið en Fanndís, sem er 35 ára gömul, var besti leikmaður liðsins á nýliðnu keppnistímabili. Þrátt fyrir það voru forráðamenn félagsins ekki tilbúnir að endursemja við leikmanninn.

Fanndís hefur leikið með Val frá árinu 2018 og hefur þrívegis orðið Íslandsmeistari með liðinu og einu sinni bikarmeistari. Valsliðið vann tvöfalt tímabilið 2022 en Fanndís missti af öllu keppnistímabili 2022 þar sem að hún var barnshafandi.

Óvissa með framtíðina

Fanndís var besti leikmaður Bestu deildarinnar í ár samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni, en tímabilið í ár gæti hafa verið hennar síðasta á ferlinum.

Hún ræddi framtíð sína í samtali við Morgunblaðið þann 25. október og var meðal annars spurð að því hvort það kæmi til greina að ljúka ferlinum með öðru félagi en Val.

„Ég hugsa ekki. Það þyrfti þá að vera helvíti spennandi ef maður ætti að skoða það eitthvað frekar. Þetta kemur allt í ljós en ég er allavega ekki tilbúin að gefa það út núna að ég sé hætt í fótbolta,“ sagði Fanndís þá í samtali við Morgunblaðið.

mbl.is
