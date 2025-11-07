Heimsækja heims- og Evrópumeistarana fyrst

Kvennalandslið Íslands í knattspyrnu byrjar undankeppnina fyrir heimsmeistaramótið 2027 á tveimur erfiðustu leikjunum.
Eins og kunnugt er dróst Ísland í riðli með heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands, ásamt Úkraínu, og niðurröðun riðilsins var birt í dag.
Íslenska liðið byrjar á útileikjunum gegn Spáni og Englandi í mars en dagskráin er þannig:
3. mars: Spánn - Ísland
7. mars: England - Ísland
14. apríl: Ísland - Úkraína
18. apríl: Ísland - England
5. júní: Úkraína - Ísland
9. júní: Ísland - Spánn
Laugardalsvöllurinn fær ákveðna eldskírn í leikjunum gegn Úkraínu og Englandi í apríl en fyrir endurbæturnar var hann ekki orðinn leikfær á þessum tíma árs.
Seinni hluti undankeppninnar fyrir HM fer fram í október og nóvember en þar sem Ísland leikur í A-deild er liðið öruggt með að fara áfram í umspilið um sæti á HM, hvernig sem undanriðillinn endar. Möguleikarnir verða hins vegar meiri á að fá hagstæða mótherja eftir því sem liðið endar ofar í riðlinum.