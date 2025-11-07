Hermann hrósaði konunni sinni í hástert

Hermann Hreiðarsson var ráðinn þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta á dögunum og skrifaði hann undir þriggja ára samning á Hlíðarenda.
Hermann, sem er 51 árs gamall, tekur við liðinu af Srdjan Tufegdzic sem lét af störfum eftir tímabilið en Hermann þjálfaði HK í 1. deildinni á nýliðnu tímabili.
Hermann lék sem atvinnumaður á Englandi í fimmtán ár og helti sér strax út í þjálfun þegar ferlinum lauk.
Þá eru dætur hans, Thelma Lóa og Ída Marín, báðar afrekskonur í fótbolta og samningsbundnar FH sem hafnaði í 2. sæti Bestu deildarinnar á nýliðnu tímabili.
Nærðu einhvern tímann að kúpla þig út úr þessum fótboltaheimi?
„Það er erfitt,“ sagði Hermann í samtali við mbl.is og hló en hann hefur lifað og hrærst í frá því að hann man eftir sér.
„Alexandra konan mín er ótrúlega þolinmóð. Hún styður þétt við bakið á mér og er dugleg að aðstoða mig, hún er mín stoð og stytta. Hún minnir mig reglulega á það að anda aðeins inn á milli.
Það er algjörlega nauðsynlegt fyrir mig að geta kúplað mig aðeins út úr þessu inn á milli og núllstillt sig. Á sama tíma er fótbolti áhugamálið mitt og mín ástríða líka.
Það eru fyrst og fremst forréttindi að fá að vinna við þetta og að spá og spekúlera allan daginn. Ég get þess vegna ekki kvartað,“ bætti Hermann við í samtali við mbl.is.
Ítarlegt viðtal við Hermann má sjá á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.