Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.11.2025 | 11:35

Hörður gefur okkur aukið jafnvægi

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands. mbl.is/Hulda Margrét
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karlalandsliðs Íslands, ræddi við mbl.is eftir blaðamannafund á Laugardalsvelli á miðvikudag.

Tvær breytingar eru á landsliðshópnum sem mætir Aserbaísjan í Bakú þann 13. nóvember og Úkraínu í Wcrowlac í Póllandi þann 16. nóvember. 

Reynsluboltarnir Jóhann Berg Guðmundsson og Hörður Björgvin Magnússon koma inn í hópinn en Þórir Jóhann Helgason og Sævar Atli Magnússon detta út.

Sævar meiddist í leiknum gegn Frökkum í síðasta mánuði og spilar ekki meira á þessu ári. 

Hörður Björgvin Magnússon spilaði fyrri hálfleikinn í 3:1-sigri á Skotlandi í byrjun júní, en það var hans fyrsti landsleikur frá því í september 2023.

Hörður hefur glímt við mjög erfið meiðsli í langan tíma, en hann hefur leikið 50 landsleiki fyrir Ísland.

Hörður Björgvin Magnússon er kominn aftur inn í landsliðshópinn.
Hörður Björgvin Magnússon er kominn aftur inn í landsliðshópinn. mbl.is/Eyþór Árnason

„Það er gríðarlega gott að fá Hörð Björgvin inn. Við tókum hann inn í júníglugganum og þá var hann lítið búinn að spila í átján mánuði. 

Hann small strax vel inn og hann er með mikla reynslu og gefur okkur aukið  jafnvægi í varnarleiknum,” sagði Arnar aðspurður um mikilvægi þess að fá Hörð Björgvin aftur inn í hópinn.

„Hann er vinstri fótar maður og getur dottið inn fyrir Daníel Leó og þess háttar. Í þessum glugga þá vildum við hafa bara tvo leikmenn í hverri einustu stöðu, til að vera viðbúnir öllu. 

Í staðinn fyrir kannski áður þar sem við vorum kannski að reyna að hafa leikmenn sem geta spilað fleiri stöður. Við þurfum á sérstökum úrslitum að halda í þessum tveimur leikjum og það kallar kannski á meiri staðfestu í vali.” 

Þú ert svo með leikmann eins og Mikael Egil sem þú getur notað bæði sem bakvörð og á kantinum.

„Við höfum notað hann mest sem bakvörð en þó höfum við notað hann á hægri kantinum, en við sjáum hann meira fyrir okkur sem bakvörð í þessum glugga.”

Mikael Egill Ellertsson fagnar marki sínu gegn Úkraínu á Laugardalsvelli.
Mikael Egill Ellertsson fagnar marki sínu gegn Úkraínu á Laugardalsvelli. mbl.is/Eyþór
mbl.is
Fleira áhugavert
Viðbúið þegar jökull missir undirstöðuna Ný 114 km byggðalína um Húnavatnssýslur „Ætlað að verða bygging á heimsvísu“ Þingverðir taka á gluggagægjum
Fleira áhugavert
Tekur yfir rannsókn stóra fjársvikamálsins Viðbúið þegar jökull missir undirstöðuna Ríkislögreglustjóri birtir gögnin: „Atvikið“ rýrt traust Ár gæti liðið þar til framleiðslan hefst á ný