Hörður gefur okkur aukið jafnvægi

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karlalandsliðs Íslands, ræddi við mbl.is eftir blaðamannafund á Laugardalsvelli á miðvikudag.
Tvær breytingar eru á landsliðshópnum sem mætir Aserbaísjan í Bakú þann 13. nóvember og Úkraínu í Wcrowlac í Póllandi þann 16. nóvember.
Reynsluboltarnir Jóhann Berg Guðmundsson og Hörður Björgvin Magnússon koma inn í hópinn en Þórir Jóhann Helgason og Sævar Atli Magnússon detta út.
Sævar meiddist í leiknum gegn Frökkum í síðasta mánuði og spilar ekki meira á þessu ári.
Hörður Björgvin Magnússon spilaði fyrri hálfleikinn í 3:1-sigri á Skotlandi í byrjun júní, en það var hans fyrsti landsleikur frá því í september 2023.
Hörður hefur glímt við mjög erfið meiðsli í langan tíma, en hann hefur leikið 50 landsleiki fyrir Ísland.
„Það er gríðarlega gott að fá Hörð Björgvin inn. Við tókum hann inn í júníglugganum og þá var hann lítið búinn að spila í átján mánuði.
Hann small strax vel inn og hann er með mikla reynslu og gefur okkur aukið jafnvægi í varnarleiknum,” sagði Arnar aðspurður um mikilvægi þess að fá Hörð Björgvin aftur inn í hópinn.
„Hann er vinstri fótar maður og getur dottið inn fyrir Daníel Leó og þess háttar. Í þessum glugga þá vildum við hafa bara tvo leikmenn í hverri einustu stöðu, til að vera viðbúnir öllu.
Í staðinn fyrir kannski áður þar sem við vorum kannski að reyna að hafa leikmenn sem geta spilað fleiri stöður. Við þurfum á sérstökum úrslitum að halda í þessum tveimur leikjum og það kallar kannski á meiri staðfestu í vali.”
Þú ert svo með leikmann eins og Mikael Egil sem þú getur notað bæði sem bakvörð og á kantinum.
„Við höfum notað hann mest sem bakvörð en þó höfum við notað hann á hægri kantinum, en við sjáum hann meira fyrir okkur sem bakvörð í þessum glugga.”